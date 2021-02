Arezzo senza parole dopo il derby dell’Etruria: zitti e silenzio stampa, festa grande a Perugia

L'Arezzo sapeva di essere sfavorito, ma il modo in cui è maturato il 3-0 a favore del Perugia nel derby dell'Etruria ha aperto una crepa profonda nel clima societario dei toscani...

E' stata una dura botta per l'Arezzo il derby dell'Etruria perso 3-0 a Perugia. Non solo per il prestigio e la rivalità storica, ma c'è anche una quota salvezza che si alza per rimanere in Serie C. Per questo la situazione in casa Arezzo, due settimane dopo l’arrivo di Stellone, non è affatto tranquilla e la società amaranto ha ordinato il silenzio stampa. Nessun tesserato, giocatore o dirigente, potrà quindi rilasciare interviste fino a data da destinarsi.