Arriva il derby di Pesaro ma la Fermana va oltre: tifosi, aiutateci a migliorare la nostra Casa

In attesa del derby di domenica contro la Vis Pesaro, la Fermana ha lanciato l’iniziativa che mira alla riqualificazione dell’attuale sede della società

La Fermana prepara il delicato derby di Pesaro con la Vis, in programma domenica 18 aprile alle ore 20.30 allo stadio “Benelli” nel girone B di Serie C. I canarini hanno appena perso in casa contro la FeralpiSalò e devono ancora conquistare quei pochi punti che mancano alla salvezza matematica.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa ideata dalla società, tramite la campagna di crowdfunding per attuare il progetto “Casa Fermana”. L’idea, come conferma Centropagina.it, nasce con l’intento di recuperare somme da donatori volontari, da utilizzare per la “Casetta rossa”, attuale sede della società. La riqualificazione passa dalla costruzione di nuova sede dello store ufficiale e soprattutto, un museo della squadra canarina. A questo proposito, si è svolta una conferenza stampa di presentazione del progetto, dal nome “Casa Fermana”, messa in piedi dalla società proprio nell’anno del centenario. L’importo minimo per la realizzazione del progetto è di 30mila euro ed in base al valore dell’investimento fatto dal singolo, si avrà l’accesso a vari benefit, secondo determinate fasce di investimento.