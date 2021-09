Avellino, costa caro il derby amichevole vinto sulla Nocerina: si ferma l’ariete Maniero

Si avvicina il derby di campionato di Castellammare di Stabia per l'Avellino, dopo il test con la Nocerina

La Nocerina, squadra della provincia di Salerno che milita in Serie D e che rappresenta idealmente anche la città di Nocera Superiore, ha ringraziato l'Avellino per aver voluto organizzare il derby amichevole a porte aperte del 1' settembre.

Il test si è concluso con la vittoria dell'Avellino per 3-0, con i gol di Messina, Silvestri e Carriero, dopo lo 0-0 del primo tempo. Problema per il 33enne bomber degli avellinesi Riccardo Maniero: l'ariete partenopeo è rimasto vittima di una forte contusione allo stinco della gamba sinistra, lasciando anzitempo il rettangolo di gioco. Visto che l'Avellino è atteso dal derby di campionato sul campo della Juve Stabia, Maniero è in dubbio per la sfida dello stadio Menti.