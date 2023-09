Avellino, derby fatale per Rastelli: ufficiale il suo esonero

Il club biancoverde ha deciso di esonerare il 54enne tecnico di Torre del Greco dopo il ko nel derby di ieri sera contro la Juve Stabia.

Sergio Pace Redattore

Salta la prima panchina in Serie C. Massimo Rastelli non è più l'allenatore dell'Avellino. Fatale per il 54enne tecnico di Torre del Greco la sconfitta nel derby campano contro la Juve Stabia di ieri sera.

Avellino, ufficiale l'esonero di Rastelli

L'inizio non era stato dei più promettenti. La sconfitta interna contro il Latina alla prima giornata di campionato di Serie C (Girone C) aveva fatto scattare l'allarme in casa Avellino. Il ko maturato ieri sera al Romeo Menti nel derby campano contro la Juve Stabia si è rivelato un punto di non ritorno per l'allenatore dei Lupi, Massimo Rastelli.

Il 54enne tecnico è stato infatti esonerato. Ecco il comunicato ufficiale del club irpino: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Massimo Rastelli. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, l’allenatore dei portieri David Dei ed il preparatore atletico Fabio Esposito. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere".

