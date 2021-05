Avellino, il derby si mette di traverso: 1-1 Cavese e niente secondo posto

Il Monopoli aiuta l'Avellino, ma gli irpini non sfruttano il risultato di Catanzaro

Contro la Cavese, già retrocessa in Serie D, la vittoria era d'obbligo per l'Avellino proiettato verso i playoff, ma i Lupi irpini hanno sprecato troppo e hanno buttato al vento la prospettiva del secondo posto. Il derby campano è iniziato con la manifestazione di protesta dei tifosi della Cavese.

A Cava de' Tirreni il derby è finito 1-1, con l'Avellino che ha chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Carriero. Poi a dieci minuti dalla fine il pareggio cavese di Marzupio che, in contemporanea al 2-2 di Catanzaro-Monopoli, ha tolto il secondo posto all'Avellino. Un harakiri in piena regola, con nervoso capannello finale. Prima di rientrare negli spogliatoi l'avellinese Miceli e il cavese Calderini non se le sono mandate a dire...