Avellino, “Vesuvio lavali col fuoco”: gli irpini usano il coro del Nord nel derby contro la Turris…

Quelli di Torre del Greco sono più vicini al vulcano di quelli di Avellino...

Avellino-Turris 1-0 e irpini secondi, ma il derby campano di serie C non è stato solo quello. Durante il derby, i tifosi irpini hanno intonato un coro becero, “Vesuvio lavali col fuoco”, preso in prestito dalle tifoserie del Nord.

Omologazione territoriale più che discriminazione, ha fatto specie che questa cosa accadesse soprattutto fra corregionali. Coro pessimo in ogni caso, ma innalzato da campani contro altri campani...La decisione del Giudice Sportivo Lega Pro è stata una multa di 2500 euro alla società di casa: “Per avere i suoi sostenitori, in curva sud, intonato ripetutamente cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Squadra avversaria e dei tifosi di un’altra Città, al 1° minuto, al 26° minuto ed al 28° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 25 comma 3, C.G.S.”.