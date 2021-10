Bari, il gol dell’esubero: Scavone decisivo nel derby, De Laurentiis “Vittoria del duro lavoro”

Il Bari consolida il primato nel girone C di Lega Pro, dopo aver battuto per 1-0 il Monopoli nel derby al San Nicola, davanti a quasi diecimila spettatori

Il derby è stato molto equilibrato: il Bari è apparso più propositivo e ha avuto una supremazia territoriale piuttosto netta, il Monopoli ha vissuto la sfida sulle ripartenze. Un derby deciso dal gol di Scavone, poi l'urlo di felicità finale. e pensare che Manuel Scavone, 34enne centrocampista ex Lecce, aveva iniziato la stagione da esubero. Il lob di testa nel derby ha confermato invece che gallina vecchia fa buon brodo.

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis: "E' stata la conferma di un gruppo che sta crescendo, questa squadra è composta da uomini veri. Questo è il risultato del duro lavoro, della fede, del cuore di questi giocatori, dello staff dell'allenatore del ds, di un gruppo di persone che ci crede veramente e che sono impegnate dalla mattina alla sera per cercare il risultato. Adesso testa bassa e lavorare, pensare alla prossima partita, bisogna essere lucidi, concentrati e andare avanti su questa strada. Scavone - afferma a RadioBari - è stato importante, sono contento per lui e spero che la stagione gli riservi tanti altri successi. I tifosi? Oggi è stato bellissimo avere quasi 10000 persone con noi: pelle d'oca per novanta minuti. Abbiamo bisogno di tutti voi, venite allo stadio perché è una grande differenza, ci date tantissimo"