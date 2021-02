Bari, il romanzo dei derby: gli striscioni sui ponti, l’espulsione, l’infortunio di Ciofani, la vittoria

Il risultato finale premia il coraggio di Carrera, rimasto in campo con un atteggiamento offensivo mantenendo l'ossatura dello schema di gioco iniziale, un chiaro invito per i suoi a non arrendersi

Molto soddisfatto anche mister Carrera dopo la vittoria ottenuta contro il Foggia nel derby: "Questo è un gruppo compatto, ha dimostrato solidità anche dopo l'inferiorità numerica. La vittoria è meritata e la dedichiamo a Ciofani, bella speranza che possa rimettersi presto in sesto. Non ricordo di aver sofferto particolarmente le occasioni del Foggia. Cianci? Dieci minuti prima della partita gli avevo chiesto come si sentisse, se stava bene. Per me i calciatori sono come dei figli, cerco sempre di trattarli come tali. Quando si scherza, si scherza. Ma poi si fa sempre sul serio. Andiamo avanti cosi".