Bari in B, l’allenatore non si cambia: più chiaro di così…

Il ds biancorosso Ciro Polito, in conferenza stampa, ha esibito rispondendo a precisa domanda un foglio bianco con la sua risposta: "Mignani mister del Bari". Non solo: "Sarebbe un delitto non confermare Mignani. Ha dimostrato quanto vale e ha meritato la riconferma".