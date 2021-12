Bari-Taranto ad alto rischio: derby vietato ai tifosi ospiti

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso: la gara di domenica 12 dicembre rientra tra quelle ritenute caratterizzate "da rilevanti profili di rischio"

I tifosi del Taranto non potranno andare in trasferta al San Nicola per il derby contro il Bari, in programma domenica 12 dicembre: così ha deciso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.