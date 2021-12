Bari-Taranto secondo Camolese: “Sarà un derby alla pari, pubblico vero 12esimo uomo…”

Giancarlo Camolese non ha dimenticato quanto i tifosi tarantini e baresi tengano al derby...

Riguardo all’imminente derby tra Bari e Taranto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Camolese, calciatore rossoblù tra il 1991 e il 1993. Cominciamo subito dal “suo” Taranto: che ricordi nutre della sua esperienza in terra pugliese? “Ricordi bellissimi. Mi hanno accolto con tanto affetto che non dimenticherò mai. Anzi, vorrei cogliere l’occasione per salutare tutti quanti i tifosi del Taranto”. Come è vissuto l’avvicinamento alla partita contro il Bari? Lei ha disputato l’ultimo derby tra le due formazioni nel 1992… “C’è una preparazione molto attenta alla partita, perché si tratta di due tifoserie che ci tengono molto. Quella partita, specificamente, non la ricordo. Mi sembra che non vincemmo, però una costante non la dimentico”. Quale? “Che eravamo un gruppo per il quale si dava tutto per la maglia, sempre. Si potevano perdere alcune partite, ma si usciva dal campo sempre consapevoli di aver dato tutto quanto. Ho imparato molte cose in quei due anni, che in seguito ho cercato di trasmettere ai miei calciatori”.