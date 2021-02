Bari, tutti i derby della torre Cianci: “Ho già segnato al Foggia, voglio farlo anche al San Nicola”

Si avvicina Bari-Foggia: al bomber barese dei galletti trema già la voce nelle conferenze stampa della vigilia...

Ha parlato prima con i fatti segnando due reti in 88 minuti in campo con la maglia del Bari contro Monopoli e Catania, poi davanti alle telecamere Pietro Cianci, bomber 25enne barese purosangue ma in prestito al Bari dal Teramo, alla vigilia del derby con il Foggia: "L'importante è che mi arrivi la palla al momento giusto. Sono alto 1.93 e qualche golletto di testa lo so fare...".

Ora l'attesa di Cianci è quella di giocare in coppia con Antenucci, ancora fermo ai box per infortunio: "Non abbiamo mai giocato insieme, ma abbiamo entrambi forti stimoli. Mi sta dando tanti consigli, non vedo l'ora di giocare con lui. Per me è un orgoglio indossare la maglia del Bari, finché sarò qui sputerò sangue. Col Foggia ho già fatto gol quando ero ad Andria, spero di potermi ripetere...".