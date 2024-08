Benevento-Cavese, derby con restrizioni visti i “precedenti”: vietata la vendita online

Benevento, al via la prevendita per il derby con la Cavese in programma lunedì 26 agosto alle 20.45 per la 1' giornata del girone C di Serie C: vietata la vendita online. Confermato dunque il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Salerno e provincia, anche se il settore ospiti non resterà chiuso.