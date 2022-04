Brunetti, il martello non ammette “scherzi”: “Taranto, vinci il derby con il Bari”

Bobo Vieri ricorda spesso su Twitch come "martellava" in campo Brunetti...

Luca Brunetti, toscano, ex difensore rossoblù dal 1988 al 1992 (tre stagioni in B ed una in C), tifa ancora con grande cuore per il Taranto. Soprattutto alla vigilia del derby con il Bari che torna dopo 29 anni: “Oh, niente scherzi, questa partita va vinta a tutti i costi per regalare una gioia a tutti i tifosi".