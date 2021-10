Caccia al biglietto, Ghirelli: “Il derby Bari-Foggia vale molte partite di Serie A”

Sono già più di 10 mila i biglietti venduti per il derby in programma domani sera al San Nicola contro il Foggia. E tutto lascia pensare che il numero di spettatori possa aumentare ancora.

Efficaci le parole del presidente della Lega C, Francesco Ghirelli a Tuttobari.com: "Bari-Foggia è un classico. Quest’anno i rossoneri hanno entusiasmo, perché è arrivato un allenatore che in passato è stato protagonista di una grande avventura. Mi sembra ci siano le giuste condizioni per una grande partita e spettacolo di pubblico. Molto probabilmente vale molte partite di Serie A. Ricordo una partita che vide protagonista un grande arbitro, Collina. Eravamo a Foggia nell’anno della promozione del Bari, il 1997. A causa di alcuni problemi sotto la curva dei rossoneri, l’arbitro decise di mantenere le squadre nella stessa porzione di campo. Solo lui poteva fare una cosa del genere".