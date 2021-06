Calabria, decima eliminazione Catanzaro ai playoff: torna il derby con il Cosenza

Retrocessione Cosenza e mancata promozione Catanzaro: torna il derby di Calabria

Il Girone C della stagione chi si è appena conclusa era paragonabile a una Serie B2, quello che sta prendendo forma per la prossima stagione 2021-22 ha tutta le carte in regola per competere con la Serie A in quanto a tradizione sportiva e calore del pubblico. Lo conferma la presenza di Bari e Palermo. A loro si aggiungerà, a seguito della retrocessione, il Cosenza, di ritorno in Lega Pro dopo tre anni trascorsi in cadetteria. I lupi della Sila sono degli habitué della Serie C, avendo preso parte a ben 47 edizioni del campionato, di cui l’ultima nel 2018, conclusasi con l’inaspettata promozione ai playoff. Insieme ai calabresi è sceso in C anche il Pescara. Confermata la presenza della città di Messina in Serie C, che vedrà una delle sue compagini ricomparire tra i professionisti dopo un lustro di assenza. Nel Girone H, il Taranto ha cominciato il conto alla rovescia per festeggiare la fine dell’incubo Serie D: è infatti a un passo il ritorno in terza serie degli ionici, che si ritroveranno a disputare il derby con il Bari a ventotto anni dall’ultima volta.