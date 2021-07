Carpi, Pochesci: “Tutto cancellato, anche la rivalità nei derby con Modena, una vergogna”

Carpi out, tuona l'ex allenatore Pochesci...

Duro sfogo di Sandro Pochesci, allenatore del Carpi nella stagione scorsa. Il tecnico romano, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha commentato l'esclusione del club emiliano, che si è visto respingere il ricorso dal Collegio di Garanzia del Coni e ora dovrà ripartire dai dilettanti: "C'è grandissima delusione per tutto il lavoro che era stato fatto, per la valorizzazione dei giovani. Dopo otto giornate eravamo primi in classifica e tutta Italia parlava del progetto eccezionale, invece purtroppo le regole sono regole e chi sbaglia paga. Ci rimane la soddisfazione di aver disputato un grandissimo campionato, la società risponderà degli errori e chi ha sbagliato è giusto che paghi".

Nonostante il rendimento positivo in campionato, Pochesci era stato anche esonerato, salvo poi essere richiamato dopo poche settimane: "Il classico errore di chi appena arriva nel calcio e pensa di sapere tutto. Sono rimasto senza parole perché dopo tutto quello che avevano combinato durante la stagione, sono riusciti a superarsi questa estate. Mi domando come possano presentarsi alla città adesso, non c'è vergogna peggiore di cancellare la storia di una società di calcio. È una ferita creata ad una comunità intera, è stata cancellata la rivalità nei derby, sono stati cancellati i miracoli di Castori. Tutto questo non esiste più. Le squadre di calcio sono della città e dei tifosi, i presidenti sono di passaggio e devono capirlo. Quello che è stato fatto a Carpi è una vergogna".