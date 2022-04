Catania fuori da tutto: niente derby e Messina avvantaggiato, ma resta un giorno triste…

Catania out, Messina avvantaggiato, ma per chi fa sport è molto meglio competere che ricevere notizie del genere...

Il Catania terminerà all’ultimo posto nel girone C di Serie C, senza giocare le ultime tre partite in programma, fra cui c'erano i derby contro Palermo e Messina. Sfide che a questo punto non ci saranno. Per l’Acr Messina e tutte le squadre che lottano per la salvezza cambia non poco la situazione ai piani bassi. Anche se prima dei risultati sportivi, al Messina spiace in generale per quanto accaduto ai rivali etnei sugli scranni del Tribunale di Catania.