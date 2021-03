Catania, il ds Pellegrino: “Il derby è sacro, ci ha fatto male perderlo, il responsabile sono io”

Esordio in panchina da sogno per Filippi dopo l'esonero di Boscaglia. I rosa, in inferiorità numerica per un'ora per l'espulsione di Marconi, gettano il cuore oltre l'ostacolo e trovano il gol con l'argentino Santana

Redazione DDD

Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania, club etneo sconfitto nel derby siciliano di Serie C dal Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Corner” in onda su Telecolor.

Ecco quanto riportato da “Tuttocalciocatania.com”: "Il derby è sacro, per chi capisce il significato di questa partita sa di cosa parlo ed è ingiustificabile una sconfitta del genere. Per noi è una bastonata che si fatica a smaltire. Dal punto di vista emotivo, oltre a fuoriuscire il tifoso, c’è però anche la razionalità che deve prevalere. Sapendo che si torna subito in campo. Col Palermo abbiamo faticato sia all’andata che al ritorno. Prendiamo atto della sconfitta ed accettiamo le severe critiche di tutti, io per primo che sono a capo di questo progetto me ne assumo la responsabilità. Non parlerei di mancanza d’impegno perché conosco questo gruppo e l’allenatore. Siamo stati attenti a molte cose, avevamo preparato il derby nel migliore dei modi, anche essendo molto carichi mentalmente, ma in campo le cose sono andate diversamente. Questa sconfitta fa male a tutti, ma io ho l’obbligo di guardare già a domenica e di risistemare il tutto, allo scopo di terminare al meglio questo campionato. Io credo che la squadra abbia ancora tutte le possibilità per dare soddisfazioni in questa stagione e nei playoff".

Le altre dichiarazioni: "Il derby andava interpretato in maniera diversa. Ci aspettavamo che l’andamento della gara si spostasse nella direzione di un Catania arrembante nel secondo tempo, trovando il gol e costringendo poi il Palermo a scoprirsi. Ma zero alibi, non cerchiamo giustificazioni. Ritengo, comunque, che allenatore e giocatori troveranno le giuste misure e la voglia di riscattare una delusione che vi assicuro è pesante. Il rischio è che questo contraccolpo possa impattare in negativo. Sarebbe un peccato perché siamo dentro l’obiettivo che avevamo in mente. Il girone di ritorno si presenta con tante difficoltà perché i punti iniziano a pesare. Vogliamo dare una speranza ulteriore ad un campionato importante”.