Catania, parla il ds Pellegrino: “I giorni post-derby sono stati terribili”

Il direttore sportivo del Catania racconta sulle colonne della Gazzetta dello Sport la situazione in casa rossoblù: derby perso contro il Palermo e possibile penalizzazione

Il direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una serie di dichiarazioni importanti per capire la situazione in casa rossoblù. La squadra non sta attraversando un periodo sereno, vedi sconfitta nel derby contro il Palermo, e sulla stagione incombe ora anche il pericolo penalizzazione: “I giorni successivi al derby sono stati terribili. La partita è stata sovraccaricata di emozioni e alla fine è stato decisivo un episodio, non la mancanza d’impegno”.