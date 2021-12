Catania, tutti in fila per il derby e ne è valsa la pena: “Mancini, convoca Luca Moro!”

Luca Moro e il derby siciliano: meglio darci un'occhiata approfondita...

I due contro il Palermo nel derby di Sicilia sono stati i gol numero 17 e numero 18 in 15 partite giocate nel Girone C (16 totali) con la maglia del Catania: è già a -6 dal numero di reti totali di Iemmello e Scappini (24) della stagione 2015/16, la quota più alta per il miglior marcatore dalla riunificazione della Lega Pro. Secondo le statistiche di Goal.com, Moro è il secondo miglior marcatore trai campionati professionistici dei Top 5 Paesi d'Europa, dietro a Mitrovic che ne ha messi a segno 22, ma in 21 gare, 6 in più di Moro. Ha segnato più di Lewandowski (16), Salah (14) e Benzema (12). Non solo, tra i campionati professionistici dei Top 5 Paesi d'Europa ha la media gol migliore da quando si è trasferito in terra etnea, 1,2.