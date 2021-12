Catanzaro, i tifosi dopo il pareggio nel derby dell’amicizia: “Abbiamo fatto pietà”

Il Catanzaro manca l'aggancio al Monopoli al secondo posto nel girone C di Serie C, la Vibonese ultima in coabitazione con il Messina che a sua volta ha pareggiato il derby con il Catania

Redazione DDD

Prima l'autorete pro Vibonese e poi il pareggio catanzarese. Con un botta e risposta negli ultimi minuti di gara, è finito 1-1 il match tra Catanzaro e Vibonese, classico derby dell’amicizia calabrese. Nel post-gara di Catanzaro-Vibonese, ha parlato il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini: "Era una gara che temevo tantissimo. Anche Avellino e Bari hanno faticato con la Vibonese. Nel match del San Nicola, le è stato annullato un gol regolare e i biancorossi hanno segnato su una ripartenza e grazie ad un rigore un po' così".

La delusione dei tifosi giallorossi accorsi al “Ceravolo” è tangibile: “Abbiamo giocato malissimo contro una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato. Risultato vergognoso”, le parole di un supporter all’uscita dallo stadio raccolte da Calabria7.it. “I ragazzi hanno fatto pietà. Siamo poco ficcanti in avanti e non riusciamo a proporre gioco”, afferma invece un altro sostenitore che consiglia alla dirigenza “cinque innesti, perché la squadra è costruita male”. Ma non manca chi è complessivamente soddisfatto del punticino: “Ci sta perché abbiamo recuperato una partita che stavamo perdendo – sostiene un tifoso -, sono sicuro che Vivarini metterà tutto a posto durante la pausa natalizia”.