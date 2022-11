Cesena, Brambilla: “Dispiace per la sconfitta, era pur sempre un derby”

Il derby perso dal Cesena a Rimini in Coppa Italia di Serie C è stato un incontro agro dolce per il mediano bianconero Alessio Brambilla.

Il calciatore è tornato in conferenza stampa sulla partitissima: "Sono contento per il gol, certo, e credo che abbiamo fatto una buona partita: in campo c’erano tanti ragazzi che avevano bisogno di mettere benzina nelle gambe, io per primo, ma è un peccato aver perso perché si trattava di un derby e ci tenevamo a portare a casa la vittoria".