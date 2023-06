Dal canto suo, Giorgio Perinetti, sarà il nuovo direttore dell'area tecnica dell'Avellino. La notizia era dunque molto attesa anche in Irpinia, ma le novità bresciane non sono finite. Le rondinelle hanno esonerato Nereo Omero Meloni, in trattativa con la Feralpisalò, come responsabile delle giovanili. A Brescia potrebbe tornare Luciano De Paola, reduce dall'esperienza al Varese, come allenatore della Primavera e responsabile del vivaio.