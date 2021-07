Claudio Chiellini apre il derby con Fiorentina ed Empoli: “Ora tutti dovranno preferire il Pisa”

I discorsi toscani del nuovo ds dei nerazzurri pisani

Il Pisa ha presentato il suo nuovo direttore sportivo, Claudio Chiellini, il fratello di Giorgio c he si è presentato alla stampa dopo l'addio alla Juventus. E mentre il difensore vince una sfida dopo l'altra agli Europeo, anche Claudio lancia la sia: "E' un mese che siamo a lavoro, abbiamo cominciato a lavorare e strutturare un'area scouting e un settore giovanile, oltre che migliorare la prima squadra, perché l'obiettivo è quello di creare qualcosa di permanente. Vorremmo che in Toscana il Pisa fosse poi preferito alla Fiorentina e all'Empoli, adesso non è nemmeno paragonabile il lavoro ma ci struttureremo".

iarimento di Claudio Chiellini: "Non avremo un asse diretto con la Juve, i bianconeri hanno già una seconda squadra, per altro un progetto in cui credo molto e che spero si estenda anche ad altre squadre, i calciatori bianconeri che possono interessarci saranno trattati come tutti gli altri. Il campanilismo Pisa-Livorno? Finché è goliardia ok, ma siamo nel 2021, cerchiamo anche di stemperare un pò: si fanno tante battaglie sulle uguaglianze sociali, non esasperiamo il tutto".