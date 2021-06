Cosenza, Padre Fedele non le manda a dire: “Guarascio è invaso dal diavolo”

La guida spirituale dei tifosi cosentini tuona contro il presidente Guarascio: "Non ci sono spiragli per una fine della contestazione nei suoi confronti"

"Guarascio non ha ancora capito che non lo vuole più nessuno - ha tuonato il frate ultrà sulle pagine della Gazzetta del Sud -. E' invaso dal diavolo, altrimenti non capisco questo suo atteggiamento. Non ci sono spiragli per una fine della contestazione nei suoi confronti. A breve si ricomincia nuovamente e lui resta ancora impassibile: non stila programmi e non pensa al futuro. E nemmeno apre una finestra alla possibilità di una cessione. É responsabile dell'umore di tante persone, questo dovrebbe capirlo, perché viviamo il Cosenza in maniera molto profonda e soffriamo per questi colori. Io per primo non dormo la notte pensando al suo modus operandi. Speriamo di cambiare rotta. Il Cosenza siamo noi e continueremo a cantarlo finché avremo voce".