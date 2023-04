Crotone, seggiolino in campo al derby contro il Catanzaro: Daspo di 2 anni

"Non pago dell’operato, dopo qualche minuto, il giovane si rendeva protagonista di un’ulteriore azione, ancor più pericolosa per l’incolumità altrui, lanciando, sempre dal medesimo settore e sempre all’interno del terreno di gioco, un seggiolino collocato nella predetta Curva Sud. Per tali fatti, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Digos, il giovane tifoso è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per il reato di lancio di materiale pericoloso e, grazie alla conseguente attività svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, è stato emesso il provvedimento del Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive“ .