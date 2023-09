Curva Cesena, prima si tifa Brescia…: e poi il derby romagnolo contro il Rimini!

Cesena-Rimini, caccia al biglietto per il derby del Manuzzi: parte la prevendita dei biglietti per il derby romagnolo previsto domenica 1 ottobre alle ore 16.15

Il Cesena dopo il turno infrasettimanale contro la Spal (in programma mercoledì alle 20.45) dovrà subito prepararsi per un nuovo derby: infatti parte oggi la prevendita di Cesena-Rimini prevista domenica 1 ottobre alle ore 16.15 (in diretta su Sky in streaming su Now).