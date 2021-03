Da Roma a Livorno, il grande ritorno: ieri il contatto, Marco Amelia nuovo tecnico amaranto

E' costata cara a mister Alessandro Dal Canto la sconfitta in casa della Pergolettese, la seconda di fila per il Livorno relegato al penultimo posto in classifica solo grazie alla migliore differenza reti rispetto alla Lucchese: la società...

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, il Livorno ha deciso di esonerare Alessandro Dal Canto. Come riportato dal giornalista Nicola Binda, la dirigenza ha scelto Marco Amelia come suo successore. I primi contatti già nel tardo pomeriggio di ieri, con Marco Amelia in fibrillazione per la sua nuova avventura. Si tratta di un ritorno per l’ex portiere, che in carriera ha giocato per 6 stagioni, con 182 presenze all’attivo in maglia amaranto.