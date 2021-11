Bari, derby ok e adesso un clima più sereno: “Cari tifosi, seguiteci con più equilibrio”

Lo spogliatoio del Bari capolista in C chiede serenità ai tifosi dopo il derby vinto ad Andria

Il centrocampista Mattia Maita dopo la vittoria nel derby contro la Fidelis Andria ha chiesto equilibrio alla piazza, forse il momento giusto per farlo dopo lo 0-3 colto in trasferta.

Con il Bari capolista a quota 33 punti e con 4 lunghezze di vantaggio sul Palermo, Maita ha dichiarato a Radiobari: "Era un derby, c'era tanta gente e abbiamo messo tutto in campo. Non eravamo stati brillanti la settimana prima tra la sconfitta di Castellammare e la vittoria sulla Vibonese. Serve un po' di equilibrio, questa è la cosa più importante quest’anno perché bisogna raggiungere l’obiettivo e non è facile contro nessuno e vorrei che si capisse fuori. L’importante è ottenere i risultati, dare sempre il 100% come Paponi che aveva giocato meno finora, ma si è sempre allenato a duemila e ha dimostrato di essere un grande calciatore". Maita ha anche sdrammatizzato la discussione con il suo compagno Andrea D'Errico, centrocampista un po' trascurato ultimamente nelle decisioni di formazione del tecnico dei baresi Michele Mignani.