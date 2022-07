Daspo per i tifosi della Fermana per lo sfogo contro…il guardalinee

Lo scorso 27 Marzo - durante la partita tra Fermana e Cesena - gli animi del pubblico di casa si sono scaldati a seguito di una decisione contestata animatamente che ha portato i romagnoli in gol.

In quell'occasione il giudice sportivo ha inflitto 2000 euro di multa alla compagine di Fermo. Il Questore, invece, nella giornata di ieri ha disposto l'allontanamento dalle manifestazioni per i tre tifosi facinorosi per 12 mesi.