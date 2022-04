Derby a rischio a Torre del Greco: divieto di trasferta per i tifosi della Paganese

Alla fine la decisione più dura...

Derby campano a Torre del Greco fra Turris e Paganese, ma c'è il divieto di trasferta per i tifosi ospiti azzurrostellati disposto dal Prefetto su proposta formulata dal Questore di Napoli visti i "profili di criticità rilevati" in relazione al derby. In prima istanza era stata decisa la vendita dei biglietti ai residenti nella sola provincia di Salerno, poi invece è stata presa la decisione più dura del divieto di trasferta.