Derby a Vibo, il Messina ci credeva: ma Santa Rosalia ha…pareggiato per il Palermo

Messina in fuga, ma gli ospiti riprendono i giallorossi...

Dopo 18 anni, Messina e Palermo sono tornate oggi ad affrontarsi tra i professionisti (si erano già sfidate in D). Lo hanno fatto a Vibo Valentia, perché dei lavori dello stadio "San Filippo" di Messina sono piene le pagine dei ritardi e delle polemiche. E' dunque tornato il derby che in 5 anni ha portato la Sicilia dalla C all'Europa. Entrambe le piazze sentono di più quello col Catania, ma questo è stato il Derby di Sicilia per un lustro: dal 2000 al 2005, dalla C1 alla A, le due squadre per cinque campionati hanno lottato per gli stessi obiettivi.