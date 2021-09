Derby al Südtirol, ma polemiche Trento: dubbio il rigore che ha cambiato la partita

Due a zero per i padroni di casa il punteggio finale nel derby tra trentini e altoatesini in Serie C. Foltissima la rappresentanza di tifosi arrivati a Bolzano dal capoluogo e da tutta la provincia di Trento per sostenere la squadra

Redazione DDD

Il derby regionale tra Südtirol e Trento, allo stadio Druso di Bolzano, tornava dopo 18 anni. La partita cambia con il rigore per i padroni di casa assegnato dall’arbitro al 52’ per un fallo ai danni di Voltan, nonostante le veementi proteste dei gialloblù trentini. Dal dischetto Casiraghi realizza con freddezza.

Il SudTirol allenato da Javorcic ha dunque realizzato entrambe le marcature nel secondo tempo: la prima con Casiraghi su calcio di rigore, la seconda con Voltan. E' così che i biancorossi locali, già solida realtà della terza serie nazionale, hanno battuto la neopromossa squadra gialloblu arrivata da Trento. Dopo il gol contestato su rigore, i padroni di casa si sono difesi con ordine e il Trento non è riuscito ad organizzare una reazione efficace per arrivare al pareggio.