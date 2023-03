Derby calabrese vietato ai tifosi di Catanzaro: a Crotone con barche e motoscafi?

“Il tanto atteso incontro al vertice tra Catanzaro e Crotone è arrivato” scrivono i tifosi, che aggiungono: “Da parte pitagorica speravano in un distacco di soli tre punti per poter agganciare la capolista mentre i sostenitori giallorossi speravano in un distacco di almeno diciotto punti in modo da poter festeggiare la promozione allo Scida”.