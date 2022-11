Derby Catanzaro-Crotone, scendono in campo…i sindaci

Nicola Fiorita e Vincenzo Voce hanno - quindi - dichiarato: "Questo derby dovrà essere solo un tripudio di colori e di sana rivalità sportiva. Non ci sarà spazio per episodi di intolleranza e violenza perché le due tifoserie, cariche di passione e amore per i propri colori, hanno sempre dimostrato non comune sensibilità e solidarietà. Non c’è bisogno di appelli speciali. Conosciamo la correttezza, l’entusiasmo genuino, la straordinaria passione dei tifosi di Catanzaro e Crotone. L’unica legge che conterà domenica sarà quella del campo dove, non è banale ripeterlo, vincerà il migliore. Saremo entrambi al ‘Ceravolo’, ognuno a tifare per la propria squadra, ma accomunati da un grande spirito di fratellanza, perché prima di essere catanzaresi e crotonesi dobbiamo sentirci tutti calabresi".