Derby col Modena sempre più vicino: Reggiana, Natale in palestra per recuperare prima…

Reggiana e Modena entrambe prime a quota 48, il derby del Secchia è in avvicinamento e nessuno molla niente...

Davide Guglielmotti, 27enne difensore centrale della Reggiana capolista del girone B di Serie C, ha trascorso la vigilia di Natale lavorando sodo in palestra, in modo da recuperare per il derby col Modena che andrà in scena il prossimo 8 gennaio.