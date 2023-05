Derby con il Foggia, non c’è il due senza il tre? Il Cerignola ci spera…

Playoff Serie C, sarà Foggia-Cerignola: subito derby al primo turno. Il sorteggio ha messo di fronte le due formazioni di Capitanata che si giocheranno l'accesso ai quarti. Andata giovedì 18 maggio al Monterisi. Ritorno il 22 allo Zaccheria.

La Lega Pro ha sorteggiato gli accoppiamenti del primo turno dei playoff nazionali. L’urna ha messo subito di fronte le due pugliesi in lizza: Cerignola e Foggia. Andata al Monterisi giovedì 18 maggio, ritorno allo Zaccheria lunedì 22 maggio. Dal secondo turno nazionale entreranno in gioco anche le seconde classificate.

La formazione rossonera allenata da Delio Rossi ha eliminato il Potenza ieri, grazie al pari casalingo per 1-1. Il Cerignola invece nei playoff, finora, ha ottenuto due vittorie interne su due, contro Juve Stabia (3-0) e Monopoli (2-1). In campionato due vittorie su due per l’Audace: 3-2 a Foggia il 20 novembre scorso e 4-2 al Monterisi il 19 marzo.