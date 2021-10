Derby da record fra Bari e Monopoli: più spettatori di tutte le gare di Serie B e di alcune di A

La passione per il Bari e la passione per i derby: il pubblico pugliese, anche in Serie C, non si smentisce mai

Redazione DDD

Una settimana dopo il derby pugliese fra Bari e Monopoli, esulta il profilo Twitter della Lega Pro: lo scorso 3 ottobre, per la gara vinta 1-0 dai galletti baresi padroni di casa, allo stadio San Nicola erano presenti 9.763 spettatori: “Il match più seguito dell'ultimo turno tra tutti quelli di Serie C e Serie B, oltre che di diverse gare di Serie A”.

Che ci fosse febbre da derby lo si era capito già alla prevendita della vigilia, quando, fino a sabato 2 ottobre, erano stati venduti 9100 biglietti. A Bari speravano anche di andare oltre quota 10mila. E' stata semplicemente sfiorata, ma lo stadio di Bari sta tornando alle medie di affluenza abituali che teneva già prima della pandemia.