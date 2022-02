Derby del Secchia, il Mapei Stadium caldissimo: altro che Sassuolo

Il big match tra Reggiana e Modena è molto più di un derby: oltre a valere un pezzo di Serie B, valendo la vetta del girone B di Lega Pro, è una sfida che infiamma l'impianto "Città del Tricolore", usato in casa anche dal Sassuolo...

Il derby del Secchia ha catalizzato una città intera ma è terminato senza vincitori. La super sfida tra Reggiana e Modena, valida per la vetta del girone B di Lega Pro, finita 0-0, lascia ancora tutto invariato in testa. Vincendo si poteva ipotecare una fuga ma anche l'altra contendente avrebbe potuto sperare nei play-off per salire nella serie cadetta. La sfida, però, non finisce (quindi) qui..