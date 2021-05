Derby dell’Umbria in Supercoppa con il pubblico? La battaglia della Lega Pro

Il mondo del calcio tenta di anticipare a fine maggio il ritorno del pubblico negli stadi.

Questo è proprio quello che si spera in Umbria per Ternana-Perugia del 22 maggio, per il derby umbro valido per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C. Proprio il numero 1 della Serie C Ghirelli ha spiegato a “Studio100”: “Credo che da giugno potremo rivedere il pubblico sugli spalti, anzi, ci stiamo battendo per anticipare i tempi, ma questo non dipende da me. Posso anticipare che, qualora dovessero essere riaperti gli stadi, la Lega Pro rinuncerà alla sua percentuale sull’incasso, prevista dal regolamento, pari al 20-30%. Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle esigenze delle società che da mesi non hanno entrate”.