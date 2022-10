Derby di Ancona, dito medio e veleni arbitrali: la Fermana chiede rispetto

Comunicato tra il secco e l'accorato da parte della Fermana, che si chiude comunque con un "in bocca al lupo" alla Fermana.

Redazione DDD

In un comunicato ufficiale la società gialloblù puntualizza la propria posizione sulla partita di domenica. "Noi rispettiamo l'Ancona ma altrettanto ci aspettiamo dalla controparte. Gli episodi arbitrali hanno influito sul risultato finale ma purtroppo anche i filmati televisivi (del servizio pubblico: Rai 3 Marche, ndr.) li hanno ignorati e questo è scorretto. Ci scusiamo per un gesto di un nostro tesserato, ma nostri collaboratori sono stati aggrediti verbalmente in tribuna stampa".

Il gestaccio del magazziniere della Fermana al pubblico di Ancona

L'episodio poco elegante – un dito medio – in occasione dell’espulsione di Maggio giunta al 14esimo minuto sull1-0 per l'Ancona, all'inizio di un derby poi perso 2-1 dalla Fermana.

In merito a quanto avvenuto in campo e non solo nel derby contro l’Ancona, questa è la posizione della Fermana, nelle parole del proprio direttore generale Andrea Tubaldi, diffuse in un comunicato stampa oggi: “Sicuramente quanto detto dal direttore sportivo Massimo Andreatini è la voce della società e il punto di vista condiviso a pieno da tutti noi. Mai abbiamo parlato della società Ancona, non ci siamo mai permessi e non vedo perché dall’altra parte ci si comporti diversamente parlando sempre della Fermana. Abbiamo sentito da parte della presidente Roberta Nocelli la frase “Chi vince festeggia e chi perde spiega”, legittimo dato che loro forse sono abituati a spiegare visto che abbiamo vinto entrambi i derby disputati lo scorso anno. E allora spieghiamo che l’Ancona è molto forte e su questo non ci sono dubbi ma sottolineo che ci sono stati episodi abbastanza chiari e ripetuti durante la gara che hanno influito in maniera importante sulla gara. Episodi, tra l’altro, purtroppo ignorati dai servizi televisivi (il direttore si riferisce al Servizio Tv pubblico, cioè il TGR Marche di Rai3, n.d.r.), cosa che riteniamo non corretta e che ci dispiace molto. Ho sentito anche dire che a Fermo sono spariti i palloni negli ultimi venti minuti lo scorso anno: beh su questo devo dire che non abbiamo imparato molto bene visto domenica sono iniziati a sparire molto prima rispetto a quanto avvenuto a Fermo lo scorso anno”.

"La Fermana deve essere rispettata per quello che è. Una società che è ripartita da zero, con tanti sacrifici si è iscritta in C, senza togliere nulla a nessuno ma grazie alle possibilità che i regolamenti esistenti consentivano. In campo la partita tutti la possono giudicare e io sono estremamente convinto che i nostri ragazzi hanno fatto una grande gara, sono andati con il cuore anche oltre l’ostacolo. Siamo consapevoli che rimanendo umili e continuando a giocare con questa intensità ce la giocheremo alla grande con tutti quanti. E questo sono andato a dirlo ai ragazzi nella giornata di ieri alla ripresa, complimentandomi con loro per quello che hanno fatto in campo".

"Mi scuso personalmente e a nome della società per il gesto fatto da un nostro tesserato nel corso del primo tempo rivolgendosi al pubblico in maniera inappropriata e anche per i danneggiamenti avvenuti ai servizi nel settore ospiti. Sono cose che non dovrebbero accadere. Allo stesso modo mi aspetterei altrettanto da parte della società perché negli ultimi dieci minuti sono stati presi a parole alcuni nostri collaboratori che stavano svolgendo il proprio compito nella tribuna stampa loro riservata, facendo la radiocronaca del match, da tifosi presenti allo stadio. Questo voglio sottolinearlo perché a più riprese si è fatto riferimento a fatti simili avvenuti lo scorso anno al match del Bruno Recchioni e mi sembra giusto sottolineare che situazioni del tutto simili sono avvenute quest’anno. Al di la di tutto noi guardiamo avanti con una gara molto importante che ci aspetta nella giornata di domani contro il Tavarnelle, facciamo il nostro in bocca al lupo all’Ancona per il proseguo della stagione”.