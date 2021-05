Derby di Puglia a tutto Bari: il Foggia ci prova, ma la banda Auteri è superiore

Un ottimo Bari e un Foggia in grado di lottare. E' stato un bel derby di Puglia, ma la superiorità barese è stata piuttosto evidente.

Subito dopo il calcio d'inizio, occasione da rete per il Bari. E' stato un attimo, ma ha preannunciato perfettamente il derby che sarebbe stato per 90 minuti. Il Foggia ci ha provato, ha lottato, è stato dignitoso, ma i padroni di casa si sono mostrati più incisivi, più pronti, più efficaci. Il gol di Manuel Marras ha aperto le marcature poco dopo la metà del primo tempo. Il Foggia ha sfiorato il pareggio, ma una bellissima azione con Antenucci in cabina di regia ha prodotto il raddoppio di Eugenio D'Ursi, 26enne del Bari in prestito dal Napoli.