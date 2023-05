Derby di ritorno, il Foggia non “arrendiamoci”: Cerignola, divieto di trasferta per i tifosi

Il Foggia sta preparando il playoff di ritorno dello Zaccheria contro il Cerignola. All'andata, allo stadio Monterisi di Cerignola, l’Audace padrona di casa ha avuto la meglio vincendo per 4-1, ma i rossoneri hanno ancora a disposizione la sfida di ritorno per cercare di ribaltare il discorso qualificazione. Dopo il divieto di trasferta per i tifosi del Foggia, in occasione della partita d’andata, stessa decisione per i sostenitori del Cerignola per il ritorno di lunedì 22 maggio.