Derby di Romagna a forte rischio: 8 positivi nel Ravenna, a un passo il rinvio col Cesena

Ravenna-Cesena, un derby attesissimo in Serie C. Ma i positivi nel Ravenna iniziano davvero ad essere troppi...

Il derby di domenica tra Ravenna e Cesena, in programma alle 15, con ogni probabilità non si giocherà. Sono salite a quota 8 le positività al Covid nelle file del Ravenna. Ben sei i calciatori positivi: Tomei, Fiorani, Martignago, Rocchi, Meli, Shiba. Oltre a loro il tecnico Colucci e un componente dello staff tecnico. E' in programma un nuovo giro di tamponi, dopo il quale il club giallorosso avrà la possibilità garantita dal regolamento di giocarsi il jolly del rinvio.

Tutti i giocatori positivi sono stati posti in isolamento fiduciario. I restanti membri della squadra hanno effettuato nel pomeriggio di mercoledì una seduta di lavoro individuale. Se non dovesse intervenire l'Asl di Ravenna, il club giallorosso avrebbe tempo fino a venerdì per giocarsi la chance del rinvio. Il Cesena, 43 punti in classifica nel girone B di Serie C e settimo posto, ha già da recuperare altre due partite. Il Ravenna invece, penultimo con 20 punti, è in pari con il numero di gare giocate.