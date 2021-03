Derby Fano-Vis Pesaro: Tacchinardi debutta con un pareggio

Il Fano va in vantaggio ma viene raggiunto: un pari senza danni per Alessio Tacchinardi all'esordio nel derby contro la Vis Pesaro

Al gol del Fano con Ferrara ha risposto Gucci con il classico gol dell’ex, poi poco altro: 1-1 il risultato finale. La Vis Pesaro ha perso un punto di vantaggio sulla zona playout (ora è +3) a causa della vittoria del Legnago a Cesena. Daniele Di Donato, allenatore della Vis Pesaro, a solovispesaro.it, ha commentato il pareggio di Fano: “Oggi eravamo venuti qui per cercare di vincere la partita, però non sempre si riesce in quello che si prova. Il punto è importante perché manteniamo a distanza il Fano e abbiamo allungato sull’Imolese. Dobbiamo continuare: la strada è lunghissima, non dobbiamo mollare. Non siamo stati brillanti come nelle altre occasioni ma in questa settimana abbiamo avuto tanti piccoli problemini. Abbiamo dovuto adeguarci a quelli che avevamo a disposizione. Però hanno fatto una buona prova ed il punto è meritato".