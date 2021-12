Derby fantasma fra Lucchese e Carrarese: si ripartirà dal 2′ tempo dopo 45 minuti nel pantano

Primo tempo del derby toscano giocato nonostante le condizioni impossibili, in campo e fuori. A Lucca ci si chiede: perché?

I commenti di uno 0-0 inevitabile, con la gara che riprenderà dallo stesso punteggio per giocare il secondo tempo su un campo ci si augura praticabile, è stata duramente commentata a Lucca. Guido Casotti di Noitv.it: "Non si doveva neanche cominciare. Di questo si sono resi conto tutti, prima, durante e soprattutto dopo. Non capiamo infatti perché i capitani delle due squadre, o forse meglio i dirigenti di Lucchese e Carrarese non abbiano insistito con l’ottimista Calzavara affinché si procedesse ad un attento sopralluogo che avrebbe confermato l’impossibilità di giocare. Nulla. Spesso mi pare che manchino decisione e voglia di risolvere le vicende anche quando sono evidenti e si lasci al destino il dipanarsi delle stesse. E poi vogliamo parlare del pubblico, di quei mille intirizziti, infreddoliti e inzuppati d’acqua? A parte i pochi fortunati in una tribuna coperta, a capienza ampiamente ridotta gli altri spettatori erano all’aperto senza un minimo riparo. Chi risarcirà la gente di uno spettacolo che non c’è stato?".