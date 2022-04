Derby Grosseto-Siena, task force della questura: in arrivo 200 ultras dalla città del Palio

Derby, la questura di Grosseto ai senesi: "Non venite senza biglietto". Tagliandi in vendita solo on line.

Redazione DDD

Derby Grosseto-Siena, importanti misure di sicurezza. In passato ci sono stati molti incidenti tra i tifosi rivali nel derby delle Saline. Nell'incontro del novembre 2010 otto giovani ultras grossetani, provocarono danneggiamenti nei pressi dello stadio di Siena, mentre nell'aprile 2011, durante l'incontro di ritorno, un ultras della squadra del Grosseto venne arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Infine, nel febbraio scorso, un ragazzo di Grosseto di 16 anni, nel corso di una trasferta a Siena nel campionato Allievi, venne colpito con un pugno da un tifoso senese presente in tribuna.

"La particolare valenza sportiva assunta dalla partita di domenica prossima - scrive la Questura grossetana - richiamerà certamente una massiccia presenza di tifosi e ciò ha richiesto, l'assunzione di adeguate e rafforzate misure di ordine pubblico affinché l'incontro possa svolgersi senza criticità fra le due tifoserie, riducendo al minimo i disagi per i residenti. si è quindi deciso di predisporre specifiche misure per il ticketing, la cui vendita sarà attivata sul circuito online CiaoTickets. La criticità dell'incontro sportivo ha richiesto la limitazione della vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Siena nel solo settore ospiti. Pertanto, i biglietti saranno acquistabili soltanto on line, e non oltre le ore 19 di sabato".

La Questura sconsiglia, come conferma Corrieredisiena.it, a chi non è in possesso di biglietto, di organizzare partenze per Grosseto. Per la partita in programma è stata altresì stabilita l'implementazione del numero degli stewards che, sotto la supervisione delle Forze di polizia, controlleranno i tifosi ai cancelli per evitare l'introduzione di striscioni che possano riportare a messaggi politici, offensivi, discriminatori comunque non attinenti alla realtà sportiva, nonché di fumogeni. I tifosi del Siena, previsti in oltre 200, potranno raggiungere il settore ospiti in curva sud, attraverso un sistema di prefiltraggio e filtraggio. Agli esercizi pubblici nelle vicinanze dello stadio sarà inoltre vietata, a partire da un'ora e mezzo prima dell'inizio della partita e fino a un'ora dopo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche e di altro genere contenute in recipienti di vetro o metallo. La polizia ferroviaria è stata allertata per l'arrivo di eventuali tifosi senesi che raggiungeranno Grosseto in treno o con i bus sostitutivi, mentre agenti della polizia stradale pattuglieranno la Statale 223 Senese.