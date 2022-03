Derby infinito della Secchia, la Reggiana torna a -3 dal Modena

Aimo Diana: il fiato sul collo di Attilio Tesser...

Il Modena pareggia in casa con il Siena, la Reggiana batte la Vis Pesaro 3-1, con un buon secondo tempo e torna a 3 punti dai canarini. I tifosi granata continuano a lamentarsi per i troppi rigori dati al Modena, alcuni in effetti erano dubbi.