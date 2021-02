Derby perso a Bari, Marchionni deluso e mortificato: “Siamo bloccati mentalmente”

Vittoria di cuore della squadra di Carrera, in inferiorità numerica dal 28' del primo tempo per il rosso a Maita. A segno per la terza partita consecutiva il bomber di Bari Vecchia, Pietro Cianci. Brutto infortunio per Ciofani

Il commento ai canali ufficiali dopo la sconfitta di misura nel derby col Bari: “I ragazzi hanno lottato ma andiamo in difficoltà nel palleggio, quasi come se avessimo paura, situazioni che chiaramente non ti portano a creare occasioni. C’erano gli spazi giusti per potergli far male, ma eravamo bassi e non abbiamo sfruttato niente. In questo momento siamo bloccati mentalmente, non siamo sereni e dobbiamo invertire la rotta perché così non si può andare avanti”.